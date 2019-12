Juve, il ds del Bayer: "Ci crediamo. Havertz è seguito da molti top club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per quanto possibile, ci crediamo". Simon Rolfes, ds del Bayer Leverkusen, ha parlato a TuttoJuve in vista della sfida di Champions League in programma domani contro la Juventus. "La priorità - spiega il dirigente dei tedeschi - sarà quella di battere i bianconeri, poi vedremo cosa succederà a Madrid".

Havertz è seguito da tanti club, fra cui la Juventus.

"Sì, ma non è un segreto che molti dei migliori club europei siano interessati a lui. Ma d'altra parte, tutti sanno che c'è un contratto tra Kai e il Bayer 04 Leverkusen".

Quale è la vostra opinione sulla Juventus? È una squadra che in Italia sembra un po' in difficoltà.

"Immagino che queste difficoltà non siano poi così gravi. È a due punti dall'Inter in campionato, ma la Juve ha tutti i requisiti migliori per vincere il titolo e la stagione è molto lunga. E, dal mio punto di vista, i bianconeri sono ancora la squadra migliore d'Italia. Questa convinzione non dovrebbe essere, dunque, una sorpresa".