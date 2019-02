© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fattore Ronaldo per provare la rimonta contro l'Atletico Madrid in Champions. Il Corriere della Sera di questa mattina prova a fare le carte al portoghese che ha sempre riposto presente contro i Colchoneros anche quando partiva da situazioni di svantaggio. Servirà però molto meno nervosismo a CR7, annientato al Wanda Metropolitano dai suoi ex nemici che hanno finito per innervosirlo, come testimoniato anche dalla manita con il quale l'ex Real ha mimato le Champions da lui vinte.