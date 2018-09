Juve, il fratello di Kean: "Tante richieste, ma l'idea era di rimanere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla fine Moise Kean è rimasto alla Juventus. Ma le offerte non sono mancate. Ne ha parlato suo fratello Giovanni Kean a TuttoJuve.com: "Le richieste avute da Moise erano tante, specialmente dopo aver disputato un ottimo Europeo con l'Italia Under 19. Ci sono stati club importanti come Marsiglia, Borussia Dortmund, Parma e altri club. L'idea, però, di restare a casa era la più valida".