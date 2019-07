Juve, il futuro di Dybala è un rebus. Decisivo colloquio col tecnico Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è in vendita, ma neppure incedibile. Il Corriere dello Sport descrive così la situazione attuale di Paulo Dybala alla Juventus, col giocatore che è attualmente in vacanza a Miami e che si unirà al gruppo bianconero solo nei prossimi giorni. Al rientro ci sarà un colloquio con Maurizio Sarri e solo a quel punto si capirà quale sarà la reale posizione gerarchica della Joya in rosa.

Il mercato sullo sfondo - Sia Dybala che la Juventus hanno già detto no a più riprese all'Inter, ipotesi che per il quotidiano è assolutamente da scartare. Ma come detto Dybala potrebbe non essere considerato incedibile e con offerte superiori agli 80 milioni si potrebbe cominciare a parlarne: il Bayern Monaco si è defilato, mentre lo United sembra la squadra inglese (davanti a City e Tottenham) maggiormente interessata, soprattutto se dovesse cedere Lukaku e Pogba. Quindi il PSG, la pretendente forse più accreditata: i parigini seguono la Joya da oltre un anno e se alla fine Neymar dovesse realmente fare le valigie ci potrebbe essere l'assalto decisivo al bianconero.