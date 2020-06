Juve, il futuro è già scritto: sarà Rodrigo Bentancur la prima scelta in cabina di regia

vedi letture

Don Rodrigo, nella Juve di Sarri, non si opporrà mai ad alcun matrimonio. Piuttosto, sarà possibile riferimento della squadra, forse con più continuità rispetto a prima, nella seconda e ultima parte di stagione. Voci di mercato che riguardano Pjanic a parte, la Juve ha messo al centro del progetto tecnico futuro Bentancur. Sarri crede fermamente nel giocatore, il percorso di crescita definitivo dell’uruguaiano in cabina di regia passerà dalle tante gare che avrà l’opportunità di giocare fino al termine della stagione, in un periodo necessariamente contenuto per esigenze di calendario. Per Rodrigo Bentancur, insomma, oltre che alle opportunità non mancheranno neanche i supporti dell’allenatore e della dirigenza che lo hanno individuato come alternativa ideale al bosniaco, già nella prima parte di stagione. Rodrigo è rimasto a Torino durante l’emergenza, ha lavorato sodo in quarantena ed è stato tra i primi a presentarsi alla Continassa dalla ripresa degli allenamenti individuali, dallo scorso 4 maggio. Nell’interpretazione del ruolo deve certamente migliorare su diversi aspetti, ma la sensazione è che il classe 1997 possa essere più vicino che mai alla sua consacrazione in maglia bianconera. Da regista, davanti alla difesa, al posto di quel Miralem Pjanic che non sempre è stato garanzia di prestazioni eccellenti nei primi mesi di gestione sarriana.