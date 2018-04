Juve, il futuro può attendere: testa al Benevento, c'è Cuadrado titolare

"Ho un contratto e sono contento di stare qui. E' una questione di stimoli, in questo non penso al futuro ma solo al presente, che è fatto di campionato, Champions e Coppa Italia". Con una batosta alle spalle da smaltire, lo 0-3 casalingo rimediato col Real, Massimiliano Allegri ricalibra mente e cuore della sua Juventus sul Benevento, leccandosi le ferite verso un finale di stagione in campionato - e in Coppa Italia - ancora tutto da scrivere. Un successo della Juve oggi contro la squadra di De Zerbi al Vigorito (fischio d'inizio ore 15), permetterebbe ai bianconeri di riportarsi momentaneamente a +7 sul Napoli. "La squadra è responsabile, ne mancano 8, domani è una da vincere. Altrimenti permettiamo al Napoli di farsi sotto per lo scudetto" spiega in conferenza il livornese. Che, almeno a parole, si rimette al centro della Juventus del futuro: "Quale sarà la mia posizione nel prossimo ciclo della Juventus? Da allenatore, so fare solo quello. Rispetto alla finale di Berlino sono cambiati nove titolari, ci sono dieci giocatori dal '90 al '97, ogni anno abbiamo rinnovato e messo dentro giovani, non c’è bisogno di un rinnovamento profondo".

VERSO BENEVENTO - Prima le certezze: in porta non ci sarà Buffon ma Szczesny, dopo quasi un mese titolare (non convocati Barzagli e Bernardeschi). Con Chiellini e Higuain a riposo, in difesa dovrebbero partire Lichtsteiner, Rugani, Benatia e Alex Sandro. Insieme al marocchino tornerà Pjanic, alla sua destra salgono le quotazioni di Marchisio su Sturaro, a sinistra agirà Matuidi. In avanti spazio a Cuadrado sulla destra, che si riprende una maglia da titolare dopo tre mesi e mezzo (ultima 23 dicembre con la Roma), con Dybala e a supporto di Mandzukic.