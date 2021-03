Juve, il Corsport: "Viene da chiedersi quanta presa abbia Pirlo sullo spogliatoio"

vedi letture

Una dura sferzata alla squadra. È quella che ha riservato Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai suoi giocatori dopo il KO casalingo contro il Benevento. Una partita che segna la fine dei sogni di rimonta scudetto per i bianconeri, e di fatto l’inizio degli incubi che sarebbero rappresentati dal finire addirittura fuori dalla Champions League. Uno scenario che sarebbe drammatico, immaginabile dopo una domenica in cui sono arrivati al pettine i nodi di critiche avanzate spesso nei mesi precedenti. “Viene da chiedersi - si legge nell’analisi del Corriere dello Sport firmata da Filippo Bonsignore - come sia possibile che non si sia trovata alcuna soluzione a problemi che durano da mesi e, a questo punto, viene da domandarsi quanta presa Pirlo abbia sullo spogliatoio”.