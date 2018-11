Juve, il tweet di Allegri: "Primo posto premio per il lavoro dei ragazzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come di consueto, dopo la vittoria per 1-0 sul Valencia, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha usato Twitter per mandare un messaggio ai suoi tifosi: "Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi. Ci aspetta un dicembre importante, da giocare con la stessa energia".