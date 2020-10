Juve, il tweet di Bonucci fa ben sperare: "Corri, sorridi e sii positivo"

"Corri, sorridi e sii positivo". Non in quel senso, viene da dire. Dopo l'allenamento di oggi, svolto a parte, Leonardo Bonucci manda segnali positivi in vista della gara di Champions che domani metterà di fronte la sua Juventus al Barcellona: il difensore lo fa su Twitter, la speranza di Pirlo (e dei tifosi) è che possa recuperare per esserci dal 1'.