Juve, il tweet di Cristiano Ronaldo: "Concentrato sul mio recupero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i quattro gol in due gare con la maglia del Portogallo, Cristiano Ronaldo sarà il grande assente di Atalanta-Juventus. Con vista, però, sulla sfida di Champions contro l'Atlético Madrid. Via Twitter, il fuoriclasse lusitano ha mandato un messaggio chiaro: "Concentrato sul mio recupero, per tornare presto".