Juve, il ko in Coppa Italia fa malissimo. Ora la panchina di Sarri comincia a traballare

vedi letture

"La Juventus è indietro, molto indietro. Ho visto una squadra, soprattutto davanti e in mezzo, che andava poco senza palla. Ho v". isto soltanto un inserimento di Dybala su servizio di Bonucci, l'unico della partita, con Bentancur dietro. Sarri chiede questo movimento ma non è mai stato fatto". Billy Costacurta, opinionista di spicco di Sky Sport, ha analizzato così la crisi di risultati e gioco che ha investito la Juventus e messo a rischio la panchina di Maurizio Sarri, chiamato ad una scossa in queste ultime gare di campionato e soprattutto in Champions, dove i bianconeri partono dall'1-0 di Lione e rischiano una clamorosa eliminazione già agli ottavi di finale. Vada come vada, la finale di Coppa Italia persa, e in malo modo, al cospetto del Napoli, ha lasciato strascichi molto pesati in casa bianconera, specie per la solidità della panchina dell'ex allenatore di Chelsea e proprio Napoli.

Senza individualità, Juve inoffensiva - "Se non ci sarà una svolta in campionato e in Champions, nonostante l’agenda stravolta dal virus, Sarri rischia. Lui si difende, ma non convince neanche a parole, oltre che nei fatti", ha scritto stamane il Corriere della Sera. "In dodici mesi la Juve non ha fatto passi in avanti, anzi. Se non li fa adesso, nel duro corpo a corpo con la Lazio, il colpevole sarà ancora l’allenatore", ricorda. Paradossale e grave quanto affermato dal tecnico nel post-partita dallo stesso tecnico: "La Juventus è costruita sulle individualità e siccome manca brillantezza, visto che saltiamo meno l'uomo, facciamo fatica". E dire che la differenza, rispetto agli anni di gestione Allegri, sarebbe dovuta essere proprio nel manico...