Juve, il Lione fissa il prezzo per Ndombelé. E ci sono tre big europee

Il futuro di Tanguy Ndombelé è un vero rebus, scrive RMC Sport in Francia. Ventidue anni, centrocampista centrale, è già un caposaldo della mediana non solo del Lione ma anche della Nazionale di Didier Deschamps. Il presidente dell'OL, Jean-Michel Aulas, chiede per lui 80 milioni di euro. Su Ndembelé ci sono il Paris Saint-Germain, il Tottenham, il Real Madrid e la Juventus.