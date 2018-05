Juve, il 'mental' coach Allegri e la vacanza premio: "Prima lo scudetto"

Dal corrispondente a Torino

Vincere per il settimo scudetto consecutivo, per entrare nella storia e… per una settimana di vacanza. Ci sono tanti modi per tenere alta l'attenzione. Massimiliano Allegri, il "mental" coach bianconero, questa volta lo fa puntando sulle ferie anticipate. Per motivare al massimo i suoi, col più classico dei bastone e carota: questa volta tocca al premio, per ammazzare definitivamente il campionato e godersi in anticipo un meritatissimo rompete le righe. Perché per il titolo basterà uscire dall'Olimpico con un punto. Altrimenti tutti in punizione a Vinovo, fino alla matematica contro il Verona. "Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana in più di vacanza devono vincere lo scudetto a Roma. Può far comodo, molti hanno il Mondiale" le parole del tecnico ieri in conferenza, verso Roma-Juve di stasera.

LE SCELTE - Buffon non ci sarà, partirà dalla panchina: contro i giallorossi toccherà a Szczesny. In avanti, invece, spazio a Higuain e Dybala. E Mandzukic? "Quando entra è un disastro. O lo porto in panchina, e gli faccio vedere tutta la partita da lì, o lo faccio giocare titolare. Comunque adesso è più sorridente, sarà per il Mondiale". Infatti, insieme ai due argentini, a completare il pacchetto avanzato potrebbe esserci Doulgas Costa. A centrocampo i titolatissimi Khedira, Pjanic e Matuidi. Davanti al portiere polacco, invece, dovrebbe trovare spazio Rugani al centro in compagnia di Benatia, con Lichtsteiner sulla corsia destra (Cuadrado squalificato) e Alex Sandro su quella mancina. Con Marchisio e Bernardeschi pronti all'occorrenza. Anche a festeggiare sotto il cielo di Roma. Ancora una volta, a quattro giorni dall'ultimo trionfo.