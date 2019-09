Juve, il mercato ha reso più forti: adesso testa a campionato e Champions

Fonte: inviato a Torino

Stop, tempo scaduto. Cala il sipario della sessione estiva di calciomercato. E la Juve, senza sussulti al fotofinish, chiude comunque in attivo la campagna di rafforzamento. Il livello della rosa era già molto alto, aggiungere prospetti di caratura internazionale del calibro di De Ligt, Danilo, Rabiot e Ramsey - oltre a giovani di prospettiva come Pellegrini e Demiral e il ritorno di Higuain – è stato magistrale.

Sarebbe bastata qualche cessione in più per definire perfetta l’estate bianconera, ma in tal senso i giocatori stessi hanno scelto consapevolmente sul proprio futuro. Alcuni non si ritroveranno nelle liste stagionali, e non ne faranno un dramma – insomma - avendo rifiutato le proposte di trasferimento. Mentre Maurizio Sarri e i componenti del suo staff potranno adesso lavorare senza distrazione alcuna da parte del gruppo, ammesso che finora ce ne siano state.

Anche perché il tempo stringe e molto presto arriveranno le serate europee, quelle per cui ogni tifoso juventino è pronto a rinunciare a qualche prestazione brillante in campionato. Un motivo in più per tornare a lavorare sodo, già dalla ripresa degli allenamenti in programma mercoledì, con chi non è andato in Nazionale. Tra questi c’è anche capitan Chiellini, che in queste ore sarà sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una distorsione al ginocchio destro e una lesione del legamento crociato anteriore. Mentre il problema muscolare di De Sciglio sarà monitorato di giorno in giorno.

Tornando al mercato, la Juve alza il proprio livello e non rinforza le altre altre. Portando a termine un mercato straripante in prospettiva. Agli acquisti giovani per la prima squadra, infatti, vanno aggiunti quelli dell’Under 23: Mota Carvalho, Han, Rafia, Selasi e tanti altri, merce pregiata per la Serie C e investimenti interessanti per il futuro.

Ai saluti – come anticipato da TMW nella giornata di lunedì – solo Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 scuola Juve, definito dal Perugia in prestito secco sul rush finale del mercato, dopo i primi tentativi a vuoto che avevano tenuto lontane le parti fino al primo pomeriggio di ieri. In serata, in un nuovo blitz del club umbro di Serie B, ha influito la volontà di concedere al ragazzo la possibilità di misurarsi con maggiore continuità in una categoria superiore rispetto all’Under 23. Per lui, in bianconero dai Pulcini, il percorso alternativo tornerà utile.