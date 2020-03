Juve, il mercato interno per il futuro: oltre a Kulusevski, tornano Pellegrini e Orsolini?

Il mercato interno per la Juventus del futuro. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sui rinforzi "italiani" già programmati dai bianconeri. Ovviamente c'è Dejan Kulusevski, che dalla prossima stagione si aggregherà alla Vecchia Signora. Poi Luca Pellegrini: in prestito al Cagliari, potrebbe rientrare a Torino soprattutto in caso di cessione di Mattia De Sciglio. E infine Riccardo Orsolini: è a tutti gli effetti del Bologna, ma la Juve ha una corsia privilegiata per il suo futuro. E Paratici potrebbe volerla percorrere.