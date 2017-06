Juve, il mercato parla italiano: il tricolore è da portare avanti

© foto di Federico De Luca

È un' estate di mercato ancora molto tranquilla in casa Juventus. Per ora, a quasi un mese dall'inizio, ci sono state solo tante parole più l'arrivo del giovanissimo Schick dalla Sampdoria e l'addio di Dani Alves. Si guarda eccome al futuro nel primo caso, anche se il giocatore ceco potrebbe non rimanere a Torino la prossima stagione, nonostante parteciperà al futuro e alla tournée americana insieme ai nuovi compagni. Dopodiché Allegri deciderà se tenerlo a Torino o lasciarlo crescere altrove. Dicevamo delle parole. Bernardeschi, Darmian, De Sciglio, Danilo, Douglas Costa, per adesso non si è andato oltre il chiacchiericcio, lo studio e l'analisi. Ieri sera a Milano c'è stato un summit tra la dirigenza e il tecnico bianconero, che gradisce ogni nome fatto da giornali e addetti ai lavori. La cosa più importante? Che accrescano il livello della squadra e continuino a portare in alto la bandiera italiana: 3 su 5 infatti vestono il tricolore con orgoglio.