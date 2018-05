Juve, il mercato per trattenere Allegri: non solo Can a centrocampo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato per convincere Massimiliano Allegri a restare. La Juventus è ancora in attesa di decidere il futuro del proprio allenatore ma attraverso alcune mosse in entrata potrebbe chiudere il discorso relativo alla permanenza del tecnico. in vista della prossima stagione Allegri vuole rinforzare il centrocampo e il nome di Emre Can è sempre il primo in cima alla lista. Oltre a lui però lo stesso allenatore vorrebbe anche un giovane e in questo senso è sempre calda la pista che porta a Lorenzo Pellegrini della Roma. In ogni caso la stagione che verrà sarà quella di una parziale ricostruzione della rosa bianconera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.