Juve, il mercato si fa in Inghilterra: colpo Lukaku e ricche plusvalenze

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si tratta ormai da tre giorni in quel di Londra per portare a termine la maxi operazione costruita da Juventus e Manchester United per lo scambio di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il belga ha già un accordo totale con i bianconeri. Si procede a piccoli passi per la soluzione di alcuni aspetti riguardanti la posizione dell’attaccante argentino: con prudenza comprensibile, le sensazioni trasmesse dal tavolo della trattativa sono comunque positive.

L’attaccante della Juventus ieri mattina è rientrato a Torino, e ha trascorso a casa l’intera giornata, dopo aver affrontato diverse ore di viaggio. Non erano previste ieri le visite mediche e non lo sono neanche nei prossimi giorni: anzi, quanto filtra dalla Continassa è che il giocatore non riprenderà eventuali allenamenti prima della regolare conclusione delle sue vacanze. Tradotto: le visite mediche - senza le quali il giocatore non può chiaramente riprendere l’attività agonistica - semmai ci saranno, avverranno il prossimo lunedì, 5 agosto.

Un termine abbastanza ampio per le fasi della trattativa, che vedono le parti decisamente più avanti e prossime a una possibile definizione dell’accordo. Nei discorsi tra Juve e United è finito anche Mario Mandzukic: sempre più che un’ipotesi concreta per i Red Devils, che lo avevano già inserito in cima alla lista delle preferenze la scorsa estate. Darmian, l’altro giocatore potenzialmente in movimento sull’asse Torino-Manchester, viene insidiato da Danilo, contropartita tecnica che il City ripropone per chiudere il cerchio su Cancelo.

L’ipotesi non scalda in casa Juve, le dinamiche dell’affare che potrebbero fruttare un’altra interessante plusvalenza meritano però ampia considerazione. Specie perché Danilo andrebbe comunque ad occupare la casella di vice De Sciglio, insieme a Bernardeschi tra le armi che Sarri è convinto di poter utilizzare con maggiore continuità.

L’ingarbugliato scenario di mercato che lega la Juve al mercato della Premier dovrebbe comunque prendere una direzione più chiara nelle prossime ore, con il week end che appare verosimilmente il time limit per passare alla definizione dei dettagli delle varie operazioni. Giovedì prossimo il mercato inglese chiuderà i battenti, i giochi dovranno essere fatti. E in questo senso anche sul fronte Khedira, vicino all’Arsenal, si dovrebbe presto registrare un’accelerazione. Resta da chiarire anche il futuro di Perin: l’estremo difensore resta in attesa di destinazione, l’Aston Villa ancora una soluzione potenzialmente valida.