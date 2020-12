Juve, il miglior Morata di sempre. In Champions League è diventato letale

vedi letture

Mai nella sua carriera calcistica Alvaro Morata era partito come in questa stagione. La prima della sua seconda avventura alla Juventus. A dirlo sono i numeri pubblicati questa mattina da La Gazzetta dello Sport che evidenziano come lo spagnolo in 17 partite non avesse mai segnato nove reti come accaduto in questa annata. IL rendimento più vicino a quello attuale è quello del 2016/2017 al Real Madrid con otto centri, ma solo due dei quali in Champions League.

Oggi invece l'ex Atletico in Europa si sta dimostrando un cecchino: sei gare della fase a gironi e sei gol. Letteralmente letale come mai prima d'ora fuori dai confini nazionali.