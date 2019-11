© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Merih Demiral primo obiettivo per la difesa del Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono infatti alla ricerca di un centrale giovane ma che abbia già dimostrato di poter fare bene in Serie A da affiancare a Romagnoli e il profilo del turco è perfetto.

La trattativa - Ancora non ci sono stati i primi approcci tra le parti ma l'ex Sassuolo, visto lo scarso utilizzo alla Juve sarebbe felice di approdare a Milanello dove troverebbe un amico come Calhanoglu. Difficile capire i costi dell'eventuale operazione, visto che in estate la Juventus lo valutava 30 milioni di euro ma i rossoneri vorrebbero una formula più conveniente.