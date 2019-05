Juve, il nome dell'allenatore non metterà d'accordo tutti. O forse sì...

Fonte: inviato a Torino

E’ la quiete prima della tempesta. Che non sarà brutta. Ma probabilmente – come spesso accade nel calcio – non metterà d’accordo tutti. La maggior parte dei tifosi bianconeri lo avrebbero anche espresso a chiare lettere il loro desiderio più grande sul nome del prossimo allenatore della Juventus, ma ad oggi le continue verifiche sul possibile arrivo di Pep Guardiola in bianconero non trovano ulteriori conferme alle indiscrezioni già raccontate nei giorni scorsi. Non è un segreto che l’allenatore del Manchester City abbia la massima stima dei vertici societari bianconeri, ma al tempo stesso non si registrano – quantomeno al momento – nuove accelerazioni per un possibile incontro tra le parti. E anche il coinvolgimento degli sponsor – sistema già sperimentato nell’operazione Ronaldo la scorsa estate – resta solo un’ipotesi descritta in una dettagliata analisi dei costi per comprendere la sostenibilità dell’operazione.

La fase di congelamento di questo versante sposta l’attenzione sul nome di Maurizio Sarri, fresco vincitore in Europa League alla guida del Chelsea e pronto a tornare in Italia, senza oscurare ancora del tutto l’ipotesi Pochettino, che domani sera sfiderà Klopp in finale di Champions. Inzaghi resta ancora in attesa di un cenno di Paratici per decidere il suo futuro, anche se il tempo stringe e l’attesa del Milan non andrà oltre la prossima settimana.

La verità è che la Juve attende il via libera di Fali Ramadani, agente di Sarri, che oggi incontrerà i vertici del Chelsea per ottenere il nullaosta. I bianconeri, a quel punto, chiuderebbero il cerchio mettendo sul tavolo della trattativa le giuste contromisure per portare a casa l’allenatore, apprezzato negli ultimi anni per il bel gioco proposto dalle sue squadre. A farsi sempre più spazio anche l’ipotesi di Pirlo nello staff tecnico, con la delega di vice.

La nuova gestione Sarri, dopo cinque anni vincenti con Allegri, rappresenterebbe un cambio di rotta sul piano della mentalità del gioco. Con molta probabilità, un naturale avvicinamento all’idea Guardiola, che resterebbe comunque promesso sposo. Anche perché – stando alle sopracitate indiscrezioni che non hanno registrato ad oggi stati di avanzamento – ai piani alti della Continassa sono pienamente convinti di riuscire a portare a Torino il tecnico catalano prima o poi, e dunque sarà solo questione di tempo.

Il presente, a cui è strettamente legata la cronaca, riconduce al nome di Sarri. Senza escludere del tutto sorprese in extremis e con quello slogan di fine primavera lanciato da Pavel Nedved che è davvero l’unico a rispondere fedelmente alla situazione momentanea: chi vivrà, vedrà. Un giorno, due. Al peggio tre: La prossima settimana arriverà la tempesta, e con essa il nome del nuovo allenatore della Juventus. E magari non metterà d’accordo tutti. O forse sì.