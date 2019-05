Juve, il nuovo allenatore dopo la celebrazione di Allegri: tutti i nomi

Fonte: inviato a Torino

“Il tratto distintivo del nostro club è sempre stato la capacità di innovare, di vedere il futuro prima degli altri”. Lo ha ricordato ieri sera il presidente Andrea Agnelli ai duecentocinquanta members al J1897 Day, nel giorno che ha sancito ufficialmente la fine del rapporto tra Massimiliano Allegri e la Juventus dopo cinque stagioni.

Il presidente interverrà alle 14 in conferenza stampa accanto al tecnico, alla vigilia della festa Scudetto che celebrerà anche un ciclo storico che ha aggiunto in bacheca cinque tricolori, quattro Coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League. Poi, verosimilmente, comincerà a schiarirsi la bagarre per il successore di Allegri.

Al momento tante le ipotesi che, più o meno, trovano logiche ma non effettivi riscontri. Conoscendo il modus operandi del club, però, difficilmente la Juve avrebbe interrotto il rapporto con Allegri senza una concreta alternativa. Il sogno Guardiola mantiene il suo credito proprio dopo le smentite del diretto interessato. “L’ho già detto 200 milioni di volte, ho un anno di contratto e sarò qui l’anno prossimo. Non c’è nulla a aggiungere” disse il tecnico catalano qualche settimana di trasferirsi dal Bayern Monaco al Manchester City.

Mentre Conte non ha ancora dato seguito alla sua promessa all’Inter, e pare voler aspettare speranzoso di una chiamata da parte di Agnelli. Con Deschamps legato alla Federazione francese, il terzo nome “europeo” è quello di Pochettino, prossimo a giocarsi la finale di Champions League col Tottenham. Anche se in questo caso sarebbe venuta fuori una clausola di 40 milioni per ottenere la liberatoria, troppo. Allora la strada più praticabile, al momento, sembrerebbe quella di Inzaghi, vecchio amico di Paratici e abbastanza in stile Juve. Si fanno spazio anche le ipotesi Sarri e Mourinho, ma il tutto potrebbe essere effetto del momento. Oggi i saluti formali ad Allegri, domani la celebrazione dello Stadium. Poi il Nedved-Paratici pensiero, che di fatto ha avuto la meglio, sarà molto più chiaro.