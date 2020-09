Juve, il nuovo progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020 dopo la risoluzione di Higuain

Con un comunicato ufficiale la Juventus ha pubblicato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020:

Di seguito poi il comunicato:

"Facendo seguito a quanto comunicato nella giornata di ieri – in relazione alla risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain – e al comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 relativo all’approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha proceduto alla modifica e all’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020 per tenere conto della svalutazione del valore residuo del calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e del conseguente effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, già convocata per il 15 ottobre 2020, ore 10:00, in unica convocazione.

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2019/2020 COME RIAPPROVATI

L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 89,7 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 49,8 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente. Alcune componenti economiche sono state influenzate dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, imposte da parte delle Autorità amministrative, sanitarie e sportive dei diversi Paesi, che, in particolare, hanno comportato la sospensione delle competizioni calcistiche a cui Juventus ha partecipato nella stagione sportiva 2019/2020, il cui termine è stato posticipato dal 30 giugno al 31 agosto 2020.

L’incremento della perdita dell’esercizio deriva da minori ricavi operativi per € 62,8 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per € 15,6 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per € 44 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 5,7 milioni, principalmente legati alla prima applicazione del principio contabile IFRS16, e maggiori oneri finanziari netti per € 2,4 milioni. Tali variazioni sono parzialmente compensate da minori costi per il personale tesserato per € 42,1 milioni e non tesserato per € 1,4 milioni, maggiori proventi da gestione dei diritti di calciatori per € 14,8 milioni, minori costi per servizi esterni per € 10,1 milioni, minori imposte per € 5 milioni, minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 5,4 milioni, minori accantonamenti netti per € 1,7 milioni e altre variazioni nette positive per € 0,2 milioni. Al 30 giugno 2020 i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ammontano a € 508,4 milioni. L’incremento netto di € 87,4 milioni rispetto al dato di € 421 milioni al 30 giugno 2019 deriva da investimenti (€ +349,4 milioni), disinvestimenti netti (€ -68,6 milioni), ammortamenti dell’esercizio (€ -166,5 milioni) e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (€ -26,9 milioni). Il patrimonio netto al 30 giugno 2020 è pari a € 239,2 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 31,2 milioni del 30 giugno 2019, a seguito dell’aumento di capitale concluso a gennaio 2020 (€ +298 milioni) al netto dei relativi costi, della perdita dell’esercizio (€ -89,7 milioni) e della movimentazione della riserva da fair value su attività finanziarie (€ -0,3 milioni). La modifica dei risultati dell’esercizio 2019/2020 rispetto a quanto reso pubblico con comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 ha interessato la voce di conto economico “Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori” (in aumento) e la voce di stato patrimoniale “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” (in diminuzione) entrambe per € 18,3 milioni e le conseguenti modifiche dei sub-totali di conto economico e di stato patrimoniale e, in particolare, della “Perdita dell’esercizio” e del “Totale patrimonio netto”.

Variazioni minori relative ad effetti fiscali differiti hanno inoltre interessato “Altre attività non correnti e correnti” e “Altre passività”. Si riportano in allegato al presente comunicato gli schemi del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2020.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2020 ULTERIORI RISPETTO A QUANTO GIÀ COMUNICATO IN DATA 11 SETTEMBRE 2020

Campagna Trasferimenti 2020/2021 – prima fase

Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati risolti consensualmente i contratti con i calciatori Blaise Matuidi e Gonzalo Gerardo Higuain, entrambi in scadenza il 30 giugno 2021. Tali operazioni genereranno un effetto economico positivo netto sull’esercizio 2020/2021 di € 39,7 milioni.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE

Anche tenuto conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo il comunicato dell’11 settembre scorso e, in particolare, della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain, la Società conferma quanto già comunicato in data 11 settembre 2020 in relazione all’evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Si rammenta che l’Assemblea ordinaria degli azionisti – convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società (www.juventus.com) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 ore” – si terrà il 15 ottobre 2020, ore 10:00, in unica convocazione. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus da Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27; di conseguenza l’intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

La Relazione Finanziaria Annuale 2019/2020, la “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” e la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 125-ter del D.Lgs n.58/1998 saranno messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari sul sito www.juventus.com e sul sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it. Il progetto di bilancio di Juventus Football Club S.p.A. al 30 giugno 2020 sarà sottoposto a revisione legale da parte della società di revisione (EY S.p.A.) ed esaminato dal Collegio Sindacale della Società, che emetteranno le proprie relazioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Bertola, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs.58/1998, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.