Juve, il padre di Higuain: "Champions il sogno più bello da realizzare"

Jorge Higuain, padre dell'attaccante della Juventus Gonzalo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di ESPN. Queste le sue parole: "Champions? E' il sogno più bello che possa realizzare. Affronterà una delle grandi d'Europa, il Real Madrid, contro il quale sarà difficile. La Juventus è forte, è a grandi livelli. Gonzalo ha giocato tanto nel Real e la cosa divertente è che in quegli anni mai è stata raggiunta la finale di Champions League dai Blancos. Mentre alla Juve, al primo anno, la giocherà. Per ogni giocatore è importante.

Ha iniziato nel River Plate, poi a diciannove anni è passato al Real Madrid, dove ha imparato tanto e vinto in Spagna, insieme a grandi campioni. Poi al Napoli ha vissuto tre anni importanti per la sua crescita professionale, prima che la Juventus poi mettesse sul piatto l'intera cifra della clausola. Gonzalo ama Napoli, non il presidente De Laurentiis".