Juve, il padre di Higuain spegne i rumors sul nascere: "Impossibile che torni ora al River"

Tornare adesso al River Plate? "Impossibile". Parola del padre del 'Pipita', Jorge Higuain. Intervistato da Goal, Higuain Sr. ha chiuso infatti sul nascere i rumors sul possibile ritorno a casa dell'attaccante attualmente in forza alla Juventus già nei prossimi mesi: "Per il momento non può tornare al River Plate. Gonzalo ha un contratto per quest'anno e il prossimo coi bianconeri", le sue dichiarazioni sul futuro del classe '87.