Juve, il pettegolezzo dove lo metto?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'estate di mercato post Champions è tutto meno che facile per la Juventus. A squadra di Allegri è passata dall'essere ad un passo dal triplete, dalla gloria e dal successo europeo all'incertezza, al fuggi fuggi generale e alle tante chiacchiere. Nelle ultime ore si è armato di litigi, botte da orbi e voce grossa nell'intervallo dello stadio di Cardiff. Juventus e Real Madrid erano sull'1-1 e il primo tempo di Madama era stato soddisfacente, anche se non incisivo come ci si aspettava. Perchè quindi Bonucci o chi per esso avrebbe dovuto inveire contro Barzagli o Dybala? E' più immaginabile a fine gara e magari in quel caso qualche schiaffo, in particolare sulla testa di Higuain, chiunque l'avrebbe tirato. Ma a parte il classico giornalismo di inizio estate, quando le notizie di mercato ancora latitano e i lettori chiedono sempre di più, negli ultimi giorni le voci di partenze eccellenti dietro l'angolo hanno iniziato a prendere il sopravvento. Prima Dani Alves, poi Cuadrado, ancora una volta Bonucci, per cui Conte sarebbe pronto a compiere follie, poi Alex Sandro. Se non fosse ancora arrivato il rinnovo di Allegri le gambe potrebbero cominciare a tremare, fino a prova contraria quindi continueranno ad essere tutte chiacchiere di una calda giornata d'estate.