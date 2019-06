Juve, il piano alternativo in difesa: aspettare un anno e richiamare Benatia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus punta al grande colpo in difesa, sondando ormai da tempo tre fronti: Koulibaly, De Ligt e Marquinhos. Colpi importanti, costosi, su cui Paratici e Nedved stanno lavorando. Se però nessuno di questi tre centrali dovesse trasformarsi in un affare - sottolinea Tuttosport -, per i bianconeri esiste un piano alternativo.

Torna Benatia? - Nessun grande investimento in difesa, ma una soluzione di garanzia a basso costo e l'attesa, fra un anno, di una situazione di mercato più favorevole per andare a prendere un fuoriclasse della difesa. Quindi, nel caso, la Juventus potrebbe richiamare a Torino Medhi Benatia, che a gennaio è andato in Qatar e sarebbe pronto a tornare.