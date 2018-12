© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Raisport, la Juventus avrebbe in mente un piano per anticipare la concorrenza e acquistare il giovane difensore del Genoa, Cristian Romero. La dirigenza bianconera potrebbe bloccare il giocatore e lasciarlo in Liguria anche nella prossima stagione, per poi portarlo al Torino nel 2020-2021.