Obiettivo Paul Pogba, anzi #Pogbis, per la Juventus. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che Fabio Paratici a Londra - mentre trattava l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri - ha incontrato la dirigenza del Manchester United per sondare il terreno. Allo stesso tempo Pavel Nedved a Montecarlo ha visto Mino Raiola, super procuratore del francese, alleato dei bianconeri. I red devils trattenere il giocatore, che però sembra aver deciso di chiudere il capitolo inglese.

La richiesta dello United e la concorrenza spagnola. Il club non si schioda dal prezzo fissato (140 milioni di euro) e questo è già un grosso ostacolo. Perciò la Vecchia Signora sta pensando di inserire nella trattativa un giocatore: il nome giusto può essere Douglas Costa, che piace anche al Paris Saint Germain. Il Real Madrid, però, resta il principale avversario nella corsa a Pogba: Zinedine Zidane sarebbe pronto ad accogliere il suo connazionale.