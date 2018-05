Juve, il poker di Allegri è da leggenda: un ciclo che finirà in bellezza

© foto di Federico Gaetano

Quattro Coppe Italia e quattro scudetti. Tutto di fila e tutto con Massimiliano Allegri, lo chef di una ricetta da record che predica, da sempre, calma e sangue freddo. Non ieri sera, però, perché la vittoria contro il Milan all'Olimpico di Roma - dove domenica la Signora si prenderà pure il settimo scudetto consecutivo - è giusto che venga festeggiata senza freni. "Avevo detto ai ragazzi che questa serata se la dovevano regalare per loro dopo tante soddisfazioni regalate ai tifosi e alla società. Perché sono loro gli artefici di queste vittorie" le parole del tecnico bianconero nel post di una gara a senso unico.

CICLO JUVE - Il ciclo è destinato a finire, più per gli uomini che per la mentalità di una Juve che, probabilmente, continuerà a vincere. Ma finirà in bellezza, come è giusto che sia. La quarta Coppa Italia consecutiva, la 13esima per la storia della Signora, arriva poco prima del quattro double che l'insaziabile armata bianconera si prenderà tra qualche giorno. "Ora prendiamoci la matematica dello scudetto e concludiamo una stagione che, anche stavolta, è straordinaria e bellissima". Nonostante un avvio difficile, contro il Milan ieri sera, i bianconeri nella ripresa tirano fuori tutta la loro cifra contro un Diavolo senza cattiveria. Una gara che ribadisce una volta di più la superiorità di una Juventus sempre vincente contro i rossoneri in questa stagione. Il duello tra i due numeri 1 la dice lunga: Buffon praticamente impeccabile, contro le due "leggerezze" di Donnarumma: lo spread tra un club abituato a vincere e uno che vorrebbe tanto tornare a farlo. E i quattro gol incassati, a zero, manifestano un divario che solo una finalissima può esprimere. "Quando giocano seriamente diventa dura per gli altri" dice Allegri. E per "serio" si intende il dentro-fuori che la Juve non fallisce mai tranne che in Champions. Un mondo che, per ora, resta l'unico rimpianto da riscattare. In attesa di capire se con Allegri, o senza Allegri.