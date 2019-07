Juve, il popolo bianconero tifa per l'ennesimo ritorno: quello di Marchisio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio da ieri pomeriggio è un giocatore libero, dopo la rescissione consensuale del contratto con lo Zenit. E’ un parametro zero e il popolo juventino, rivela Tuttosport, da ieri ha iniziato a nutrire speranze riguardo a un finale da favola per la storia di Marchisio: un ritorno in bianconero per un’ultima gloriosa stagione. D’altra parte, Marchisio non occuperebbe neppure un posto nelle liste per campionato e Champions, essendo un frutto del vivaio bianconero e in quel settore la Juventus ha tre caselle libere e difficilmente occupabili. L'opzione più probabile rimane però un nuovo percorso all'estero, dove ha già qualche offerta.