Juve, il post Buffon-day ha un solo obiettivo: l'assalto a De Ligt

Fonte: inviato a Torino

“Voglio ringraziare Szczesny e Chiellini che mi hanno offerto la maglia numero uno e la fascia di capitano”. Ma Gigi Buffon non è alla Juve per togliere niente a nessuno, la sua nuova vita bianconera ha compiti precisi. Con il numero 77 sulle spalle: “fa parte della mia storia e l'ho avuto a Parma, quando feci una stagione strepitosa”. E con una precisazione doverosa: “Non sono qui per fare minutaggi. Alla Juve ci sono gerarchie molto chiare. Szczesny è il titolare, meritatamente, poi ci sono io che dovrò farmi trovare pronto”.

A Milano, ieri pomeriggio, c’era anche Fabio Paratici, che attende il momento giusto per chiudere l’operazione De Ligt, in evoluzione positiva a piccoli passi e che a un certo punto subirà un’accelerazione definitiva. La sensazione è che il difensore olandese possa evitare di presentarsi lunedì al primo giorno di ritiro dell’Ajax, potendo dare il via alla sua nuova avventura in bianconero. Da Roma, invece, parola al miele del neo diesse Petrachi per Higuain, che per adesso resta fermo sulla sua posizione di non voler prendere in considerazione altre destinazioni italiane se non quella juventina. Situazione da monitorare.

Come c’è da seguire l’evoluzione delle offerte per Cancelo, che stimola le idee del Bayern Monaco oltre che del Manchester City, la Juve non intende cederlo senza un’adeguata offerta. Ieri mattina poi, nel bel mezzo delle visite di Buffon, si sono presentati al J Medical Perin e Douglas Costa, entrambi al lavoro per recuperare a pieno dai rispettivi infortuni. Il primo è già con le valigie in mano, in attesa di individuare il suo nuovo club; il secondo vuole invece conquistare la piena fiducia di Sarri già dalla prossima settimana, a inizio ritiro.