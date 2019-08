Juve, il primo scoglio da tre punti: oggi a Parma senza Sarri in panchina

Fonte: inviato a Torino

Il primo ostacolo nel cammino della nuova Serie A non è certo dei più semplici. Ma questo farà subito della Juve di Sarri una corazzata pronta a tutto. Il Parma al Tardini è avversario ostico, spigoloso. Fisicamente rognoso. Per i bianconeri un ottimo test d’inizio stagione, alle primi luci di un progetto tecnico che prenderà forma col tempo, e tanta pazienza. “Abbiamo giocatori forti e un allenatore che avrà bisogno di un po’ per calare integralmente le sue idee” ha ammesso ieri Pavel Nedved, uno che non le ha mai mandate a dire quando è servito un intervento della dirigenza.

Il suo intervento in conferenza, alla vigilia dell’inizio del campionato, è stato schietto e autorevole: ha trasmesso all’ambiente la serenità necessaria di fronte a un avvio atipico, complicato dall’assenza in panchina di Maurizio Sarri. “Sta curando la polmonite – ha ribadito il vice presidente della Juventus . Evidentemente ci sono delle difficoltà a non avere l’allenatore in panchina, le abbiamo già vissute con Conte nella stagione 2012/13. Sappiamo a cosa andiamo incontro”. In attesa del rientro del tecnico, sarà il vice Martusciello a tenere le redini a bordocampo.

Sul tema formazione, i dubbi nell’avvicinamento al match potrebbero restringersi solo alla corsia destra di difesa. Con De Sciglio e Danilo in corsa per una maglia da titolare. In mezzo, invece, si dovrebbe optare per l’esperienza di Bonucci accanto a Chiellini. A centrocampo l’unica novità potrebbe essere Rabiot, mentre in avanti dovrebbe spuntarla Dybala. Probabile formazione: Szczesny; De Sciglio (Danilo), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.