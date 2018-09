Juve, il Principino diventa zar: la nuova vita di Marchisio allo Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Principino diventa zar: Claudio Marchisio sceglie una nuova vita, un nuovo numero (il 10) e soprattutto uno nuovo un ruolo da protagonista assoluto allo Zenit. Club che l'ha cercato, corteggiato e infine conquistato. Dopo 25 anni di Juventus, e una separazione tutt'altro che indolore da quei colori che ha indossato e amato sin da bambino, il centrocampista torinese volta pagina e annuncia su Instagram il passaggio alla squadra di San Pietroburgo. "Il prestigio di un grande club. Il progetto più ambizioso. Lo stesso desiderio di vincere" le parole pubblicate ieri da Marchisio.

RIECCO LA 10 - Scartate le esotiche ipotesi Messico ed Emirati Arabi, il giocatore decide quindi di legarsi la società russa preferendola a Sporting Lisbona, Porto e Monaco. L'obiettivo sarà quello di riportare il club in Champions dopo un deludente quinto posto in Prem'er-Liga, il campionato russo, dove lo Zenit è attualmente in testa con 16 punti in sei partite. Dall'Italia i suoi tifosi potranno seguirne le gesta in Europa League, nel girone di Bordeaux, Slavia Praga e Copenaghen. Svincolatosi consensualmente dai bianconeri l'ultimo giorno di mercato, il giocatore ha firmato da free-agent un contratto biennale: troverà a San Pietroburgo una vecchia conoscenza della serie A, l'ex romanista Paredes. E vestirà la maglia numero 10, la stessa indossata dal Principino nei suoi primi anni nelle giovanili bianconere.