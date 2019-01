Juve, il programma verso la Supercoppa: bianconeri a Gedda da lunedì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la 31esima Supercoppa italiana in palio, quella che mercoledì 16 gennaio verrà contesa da Juventus e Milan a Gedda (ore 20.30 locali, 18.30 italiane). In Arabia Saudita si affronteranno le squadre che hanno vinto più volte il trofeo, sette in tutto, in una gara come è consuetudine sui 90 minuti più eventuali supplementari (in cui troverà spazio la quarta sostituzione), prima dei possibili calci di rigore. E sarà la terza volta nella storia del trofeo che bianconeri e rossoneri si affronteranno in questa competizione. Nelle due occasioni precedenti, come oggi, si giocò all'estero e la partita fu decisa in entrambi i casi dal dischetto: 5-3 per la Juventus nel 2003 al Giants Stadium (East Rutherford negli Stati Uniti) e 4-3 per il Milan due anni fa al Jassim Bin Hamad Stadium (a Doha in Qatar).

DESTINAZIONE GEDDA - Juventus e Milan saranno entrambe impegnate in Coppa Italia, rispettivamente sabato alle 20.45 a Bologna e lo stesso giorno alle 18 a Genova contro la Samp. E mentre i rossoneri partiranno immediatamente dopo la partita, con un charter da Malpensa e per il Medio Oriente, gli uomini di Massimiliano Allegri faranno ritorno a Torino, dove si alleneranno domenica e lunedì mattina, per poi prendere il volo nel pomeriggio verso l'Arabia Saudita. Tempi e strade diverse, quindi, per una sola destinazione: il King Sports City Stadium di Gedda, dove si assegnerà il primo trofeo del 2019.