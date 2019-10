Juve, il PSG ci aveva provato per Dybala: 5 mln per il prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo a provarci per Paulo Dybala in estate è stato il Paris Saint-Germain con una proposta da 5 milioni per il prestito, recapitata alla Continassa. In precedenza c’erano stati tentativi vari di Manchester United e Tottenham che però non avevano smosso La Joya. L’offerta del PSG era legata al possibile addio di Neymar e poteva prevedere anche l’inserimento di contropartite tecniche (ad esempio Dembelé per l’attacco). La trattativa non è mai decollata perché Paratici riteneva incedibile la sua stella.