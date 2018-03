Juve, il PSG non molla Pjanic. Bianconeri su due esterni parigini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano attraverso Rai Sport ulteriori conferme in merito all'interesse del Paris Saint-Germain nei riguardi di Miralem Pjanic. Al procuratore del bosniaco è arrivata un'offerta da otto milioni di euro netti a stagione per cinque anni. I bianconeri, intanto, trattano due terzini del PSG in quanto Kwadwo Asamoah saluterà a giugno: si tratta di Thomas Meunier e Layvin Kurzawa.