© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Paris Saint-Germain si muove per Emre Can. Secondo quanto riferito dal portale francese FootMercato, i vertici del club avrebbero allacciato i primi contatti con gli agenti del centrocampista tedesco, in uscita dalla Juventus a gennaio. L'ex Liverpool è stato individuato da Thomas Tuchel, anche per la sua polivalenza, come rinforzo ideale per la squadra nel prossimo mercato invernale.