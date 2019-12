Juve, il PSG torna su De Sciglio: possibile offerta già a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint Germain potrebbe tornare presto alla carica per Mattia De Sciglio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club francese ha rimesso il terzino nei suoi radar e a gennaio potrebbe bussare alla porta della Juve, visto anche che Meunier non sembra avere voglia di rinnovare il contratto in scadenza nel 2020.