© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Olanda si continua ad accostare la Juventus a Joel Piroe, promettente attaccante del PSV. Il classe '99 è uno dei tanti talenti in rampa di lancio nel calcio olandese e fra l'anno scorso e questa stagione ha messo a segno, con l'Under 21, la bellezza di 48 gol. E la Juventus, si legge su Voetbal International, si è già vista rifiutare un'offerta da 2,5 milioni di euro. Il PSV infatti punta tantissimo sul giocatore in ottica futura e proprio per questo sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per il suo rinnovo col club di Eindhoven.