Juve, il punto: da Emre Can a Pellegrini, da Alex Sandro a Ceballos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si attende di fatto l'ufficialità ma in estate Emre Can lascerà il Liverpool a parametro zero per essere un giocatore della Juventus. Cinque anni a 5 milioni di euro, contratto da top player per il mediano di casa Juventus. In estate, poi, tornerà alla base anche Leonardo Spinazzola che l'Atalanta non libera adesso (e in casa Dea piace anche Bryan Cristante per giugno). Il mirino è anche su Lorenzo Pellegrini della Roma che fa gola a mezza Premier League, per l'estate è anche caccia a un vice Wojchech Szczesny visto che Gianluigi Buffon si ritirerà. Per l'immediato la sensazione è che se non partirà Alex Sandro, che ha deciso di non rinnovare, difficilmente qualcosa di importante si muoverà a gennaio. Per l'estate, sul brasiliano ci sono le grandi di Premier League e il Paris Saint-Germain e il mirino è allora su Emerson Palmieri della Roma. Difficile l'obiettivo Dani Ceballos del Real Madrid per la mediana, sembra essere scalato indietro nelle preferenze bianconere Kevin Strootman di casa giallorossa, che il club di James Pallotta venderebbe anche adesso. In pillole: scambi in vista col Cagliari (sul tavolo Han Kwang-Son e Alberto Cerri), per la Primavera idea Erling Braut Haland, classe 2000 del Molde.