Juve, il punto sui recuperi: CR7 migliora in piscina, ma non si rischierà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sfida con il Cagliari, la Juventus si concentra sui recuperi fondamentali in ottica Champions Leage: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sono ovviamente gli osservati speciale in questo senso. Nel programma di ieri piscina, massaggi, terapie all’avanguardia per recuperare dalla lesione muscolare che ha fermato CR7, ma Allegri lo farò salire sull’aereo per l’Olanda soltanto se sarà recuperato al 100%. Nessuno in casa Juve intende correre rischi di ricadute che potrebbero portare guai peggiori. Impegnati nella rincorsa all’Ajax ci sono anche Perin (ieri terapie alla spalla per lui) e Douglas Costa. Il brasiliano, evidenzia il Corriere dello Sport, dopo un assenza di due mesi, è sostanzialmente guarito ma deve ritrovare la condizione ottimale dopo il lungo stop. Per questo potrà essere al massimo un cambio utile a gara in corso. Per il Milan, invece, potrebbe tornare tra i convocati Khedira, un rinforzo fondamentale, specie in Europa. Niente da fare, invece, per Spinazzola, bloccato da una distorsione al ginocchio sinistro.