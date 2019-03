Juve, il Real alza il pressing sull’incedibile Pjanic: gli sviluppi

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e puntuale è arrivato l’incontro che ha coinvolto Fali Ramadani, agente tra gli altri di Miralem Pjanic ed il Real Madrid. Un summit tra le parti che è stato utile a ribadire la stima incondizionata del club merengue nei confronti del centrocampista della Juventus, ma dall’altra anche a memorizzare la ferrea volontà del club bianconero di non privarsi della sua luce in mediana. Un contatto esplorativo, dunque, per il quale il Real conta di avere ottenuto una posizione di privilegio rispetto ad una presumibile folta concorrenza nelle preferenze del bosniaco qualcosa la Juventus dovesse mai decidere di cambiare i propri piani. Insomma, giù le mani da Pjanic, ma a Madrid non hanno smesso di crederci...