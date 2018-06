Juve, il Real Madrid su Pjanic. E Allegri vuole Kovacic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il Real Madrid su Miralem Pjanic, scrive il QS. Il regista della Juventus, nei giorni scorsi accostato anche al Barcellona, sarebbe il preferito dai Blancos per rafforzare il proprio centrocampo, con la Juventus che continua ad avere come obiettivo Mateo Kovacic, centrocampista croato in uscita proprio dal Real.