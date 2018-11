Juve, il Real offre Navas. Il portiere vuole raggiungere l'amico CR7

Napoli, amichevole in famiglia: gol di Younes, doppiette Verdi-Callejon

Ranucci: "Lunedì a Report parleremo di Napoli, non dico altro"

Roma, Moriero studia i giallorossi per un giorno: le foto

Italia, contrattura muscolare per Romagnoli: al suo posto Acerbi

Dalle valigie ai vetri per smartphone fino a Nike: tutti gli sponsor di CR7

Juve attende Pjanic per accertamenti

Sassuolo, confermata frattura composta al perone per Adjapong

Monopattino elettrico per Ronaldo. E il brasiliano rischia la multa

Milan, domani gli accertamenti per Romagnoli

Atalanta in lutto, è morto Flemming Nielsen

Italia, convocati in Nazionale Kean e Mancini

Fiorentina, riposo fino a lunedì per Pezzella. Poi nuovi esami

Juventus, nulla di grave per Pjanic

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

