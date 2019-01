© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid è pronto ad offrire alla Juventus 90 milioni di sterline, circa 105 milioni di euro, per il cartellino di Paulo Dybala. Questo quanto scrive questa mattina il tabloid The Sun che spiega come la Joya sia la prima scelta assoluta dei Blancos in vista della prossima estate. Il Real Madrid starebbe organizzando la proposta per provare a battere la forte concorrenza del Manchester City, con Pep Guardiola suo primo sponsor fin dai tempi in cui allenava il Bayern Monaco.