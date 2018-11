Juve, il record non basta. Allegri: "Così non va, prendiamo troppi gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Soddisfatto ma non troppo, Massimiliano Allegri. Nonostante la decima vittoria su undici partite della sua Juventus, maturata ieri sera contro il Cagliari 3-1 allo Stadium, e il conseguente record di 31 punti sui 33 disponibili, l'allenatore bianconero ha qualcosa da dire ai suoi: "Abbiamo fatto tre gol e creato tante occasioni - le sue parole in conferenza stampa -. Ma dobbiamo difendere meglio. Stiamo subendo troppi gol e così non va bene. Il Cagliari, che ha grandi qualità, ha rischiato di pareggiare nei minuti finali" il commento del tecnico livornese nel post partita. "Bisogna allenarsi di più per subire di meno - ha poi aggiunto - abbiamo concesso troppi cross e i nostri centrocampisti non erano sempre in posizione come vorrei. Ripeto, prendiamo troppi gol: otto su undici partite sono troppi. L'approccio dei ragazzi è stato buono, ma non siamo riusciti a raddoppiare, rischiando anche il 2-2 con le loro imbucate".

BENATIA - Dello stesso avviso, o quasi, anche Medhi Benatia ai microfoni di RMC Sport. "Sappiamo dove c'è da migliorare, lavoriamo spesso sulla fase difensiva. Piano piano ci saranno i risultati giusti. E' normale - ha aggiunto il difensore nel post partita - che concediamo un po’ ' di più sulla fase difensiva. Siamo una squadra che attacca di più, abbiamo gente come Cristiano, Dybala, Douglas Costa, sono fenomeni a cui non puoi chiedere di difendere, di attaccare, di fare gol. Quindi è una cosa che dobbiamo gestire noi nella fase difensiva, noi centrali, portieri, centrocampisti".