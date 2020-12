Juve, il rientro di Alex Sandro manna dal cielo per Pirlo: la partita del Camp Nou un esempio

Se c’è un giocatore che spesso e volentieri ha incontrato qualche malumore del tifo bianconero quello è sicuramente Alex Sandro. Criticato per la minor predisposizione offensiva degli ultimi anni rispetto al suo arrivo a Torino dal Porto nell’estate del 2015, il terzino sinistro brasiliano, va detto, ha modificato il proprio modo di giocare adattandosi alle necessità della squadra e alle richieste degli allenatori. Partito come esterno alto, è arrivato a essere un affidabilissimo laterale basso con impressionanti miglioramenti nelle letture difensive e nelle giocate palla al piede. Anche a Barcellona, rilanciato dal primo minuto da Andrea Pirlo, ha saputo muoversi con i tempi giusti limitando le avanzate di Trincao, comprendendosi alla perfezione con Ramsey e costruendo, con il gallese, una zona del campo cruciale per la splendida prestazione di squadra e la conseguente vittoria.

GIOCATORE CHIAVE - Una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra l’ha tento lontano dal campo e da Pirlo che sul brasiliano conta in maniera notevole per la costruzione del proprio progetto tecnico. Dal rientro dello scorso 21 novembre contro il Cagliari, l’ex Porto ha collezionato cinque presenze con tre partite da 90 minuti in Champions League. In crescita costante, gara dopo gara: dalla condizione fisica, necessaria per la potenza nelle gambe con la quale è capace di imporsi sugli avversari, alla conoscenza degli schemi tattici di squadra. Nel palcoscenico del Camp Nou la miglior prestazione della, finora breve, stagione: concentrato, porto sicuro per i compagni, palloni intercettati, copertura difensiva e grandissima attenzione ai movimenti di compagni, adattandosi alla perfezione, e avversari. Pressioni e coperture che hanno portato a diversi possessi recuperati come fatto, assieme a Ramsey, in occasione dell’azione che poi ha portato alla rovesciata di McKennie e al raddoppio bianconero. Un giocatore chiave dunque, capace di adattarsi a più posizioni del campo e di performare in maniera sempre più che dignitosa.