Juve, il rinnovo di Mandzukic come indizio sul futuro di Allegri?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic e la Juve: avanti insieme, a prescindere da Massimiliano Allegri. Aspettando, però, Massimiliano Allegri. Il centravanti croato ha definito oggi l'intesa con i bianconeri per prolungare il contratto: scadenza 2021, ingaggio che sale, nonostante le 33 primavere in arrivo tra poco meno di due mesi. Il rinonvo, il mercato insegna, non vuol dire permanenza a tutti i costi, ma è difficile che la separazione possa arrivare dopo un rinnovo non scontato né indispensabile: l'attuale contratto di Mandzukic scade(va) nel 2020. Prolungarlo non era un'esigenza, figuriamoci al rialzo.

Spalla perfetta di Cristiano Ronaldo, ma non solo: il feeling di Mandzukic con il portoghese è vicenda di questa stagione, quello con Allegri è storia di un'avventura insieme alla Juventus. La più lunga, per la cronaca, nella carriera dell'ariete di Slavonski Brod. Mandzukic è un pretoriano del tecnico livornese, anche a dispetto di alcune critiche. E lo stesso Allegri fu fondamentale l'anno scorso per fugare ogni dubbio sul futuro di Mario. Che il rinnovo di quest'ultimo sia un indizio per la permanenza del primo? È presto per dirlo, la passione bianconera di Mandzukic c'è comunque: il futuro di Allegri passa dalla chiacchierata già fatta con Agnelli e da quell'altra che i due hanno già in programma a fine stagione. Dall'Ajax e dalla Champions, dal ciclo che va avanti o finisce e si rinnova. C'è, per ora, l'indizio che si chiama Mandzukic, oplita croato di mister Max.