Juve, il rinnovo di Pogba con Manchester United non esclude la partenza

Il mercato e le mosse future del Manchester United ruotano tutti attorno a Paul Pogba, obiettivo numero uno di Juventus e Real Madrid per rinforzare il centrocampo. Come riporta Tuttosport, nel club inglese c'è la convinzione che il francese rinnoverà il contratto in scadenza nel 2021. Questo, però, non chiude le porte a una cessione, soprattutto perché i Red Devils vorranno fare un mercato da oltre 100 milioni e potrebbe servire un sacrificio per far quadrare i conti.